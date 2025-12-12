Pescara si distingue tra 27 Comuni italiani grazie a un finanziamento dedicato a spazi creativi per bambini. Il progetto prevede installazioni interattive, murales, street art, arredi e angoli tematici con giochi giganti, strumenti musicali e aree di book crossing, promuovendo ambienti ludici e educativi pensati per stimolare la fantasia e la socializzazione dei più piccoli.

Ci sono scacchiere, campane, labirinti, spirali, ma anche murales da far realizzare ai bambini con i genitori o artisti locali e atre iniziative di street art oltre ad arredi, segnaletica dedicata, angoli tematici con a disposizione giochi giganti, strumenti musicali e cassette di book crossing. Ilpescara.it

Spazi creativi a misura di bambino grazie a "Strade in gioco" e Pescara è tra i 27 Comuni a ottenere il finanziamento - È l'unica città abruzzese nell'elenco degli ammessi al bando dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e avrà 30mila euro (così come gli altri 26) per regalare ai più piccoli uno spazio pen ... ilpescara.it

