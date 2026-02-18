Archiviata l’inchiesta su Totti e Noemi Bocchi | nessun abbandono di minori

Il gip di Roma ha deciso di chiudere l’indagine su Totti e Noemi Bocchi dopo aver accertato che non ci sono prove di abbandono di minori. La vicenda era nata dall’accusa di aver lasciato i figli senza sorveglianza e di aver mentito sulla presenza della babysitter in casa. La bambina di Totti e Bocchi aveva fatto parlare di sé, ma gli investigatori non hanno trovato elementi sufficienti per proseguire. La decisione mette fine a settimane di inchiesta che avevano attirato l’attenzione dei media.

AGI - Il gip di Roma ha archiviato l'inchiesta che vedeva indagati l'ex capitano della Roma Francesco Totti, l'attuale compagna, Noemi Bocchi accusati di abbandono di minori e la babysitter a cui veniva contestato di avere detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia. Lo apprende l'AGI. Il fascicolo era stato avviato dopo una denuncia presentata da Ilary Blasi, ex moglie di Totti, in cui la donna sosteneva che l'ex numero 10 giallorosso avrebbe lasciato sola la figlia per alcune ore nel corso di una serata, nel maggio del 2023. La denuncia e la richiesta di archiviazione. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Archiviata l'inchiesta su Totti e Noemi Bocchi: nessun abbandono di minori