abbandono di minori archiviato il caso totti noemi bocchi

Il gip di Roma ha deciso di archiviare il caso Totti-Noemi Bocchi, che aveva coinvolto l’ex calciatore e la sua compagna in un’indagine sull’abbandono di minori. La decisione deriva dalla mancanza di prove che collegassero i sospetti alle accuse. La vicenda era nata dopo che la babysitter aveva dichiarato di essere stata presente in casa, fornendo un alibi che si è rivelato poi falso.

Il gip di Roma ha archiviato l'inchiesta che vedeva indagati l'ex capitano della Roma Francesco Totti, l'attuale compagna, Noemi Bocchi accusati di abbandono di minori e la babysitter a cui veniva contestato di aver detto falsamente di essere stata presente in casa per offrire un alibi alla coppia. Il fascicolo era stato avviato dopo una denuncia presentata da Ilary Blasi, ex moglie di Totti, in cui la donna sosteneva che l'ex numero 10 giallorosso avrebbe lasciato sola la figlia per alcune ore nel corso di una serata, nel maggio del 2023. Secondo quanto denunciato dalla conduttrice televisiva, la figlia più piccola avrebbe dovuto trascorrere la serata con il papà che, però, si sarebbe allontanato da casa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

