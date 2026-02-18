Aquardens | dove l’acqua incontra l’arte e la sauna più grande del mondo nasce in Valpolicella

Aquardens ha fatto notizia quando ha inaugurato la sauna più grande al mondo nella Valpolicella, creando un’attrazione unica nel suo genere. Questo parco termale non si limita a offrire relax, ma punta a coinvolgere i visitatori attraverso ambienti studiati nei minimi dettagli, come il grande complesso di bagni turchi e saune. Durante una visita, si percepisce subito che l’obiettivo è far vivere l’acqua sotto molteplici forme e sensazioni. Aquardens si presenta così come un luogo dedicato all’esperienza sensoriale totale.

Quando si visita Aquardens c’è un momento preciso in cui si capisce che non si tratta semplicemente di un classico parco termale, ma di un ecosistema costruito attorno a un’idea molto chiara: trasformare l’acqua in esperienza totale. Non solo benessere fisico, ma ritualità, spettacolo, architettura, suono, luce. Una regia vera e propria, che parte dalla sorgente e arriva fino al palcoscenico. Affacciato sulle colline della Valpolicella, a pochi chilometri da Verona, Aquardens è oggi uno dei complessi termali più articolati d’Italia: 110 mila metri quadrati complessivi, 8.000 metri cubi d’acqua, 5. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Aquardens: dove l’acqua incontra l’arte (e la sauna più grande del mondo nasce in Valpolicella) I 10 alberi di Natale più belli del mondo, dal più grande a quello che galleggia sull’acquaScopri i dieci alberi di Natale più affascinanti del mondo, dai monumentali e spettacolari a quelli più singolari e suggestivi. Leggi anche: Quant’ARTE Festival: dove la fisica quantistica incontra l’arte Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Aquardens: dove l’acqua incontra l’arte (e la sauna più grande del mondo nasce in Valpolicella)Aquardens in Valpolicella rilancia il wellness con lagune termali, Sauna Village, rituali Aufguss e la nuova sauna-teatro da 300 posti con Nicoletta Manni testimonial ... panorama.it Aquardens, la prima ballerina della Scala Nicoletta Manni è la nuova testimonial: «Danza e acqua condividono il senso del mio lavoro»Nicoletta Manni, prima ballerina ed étoile del Teatro alla Scala di Milano, è la nuova testimonial di Aquardens per il 2025 e il 2026. Dell’importante partnership è stata data notizia lunedì 21 luglio ... corrieredelveneto.corriere.it Tra risate, acqua calda e momenti che restano Qui il benessere e il divertimento è per tutti: grandi che si rilassano, piccoli che si divertono e nel frattempo… ricordi da costruire insieme Ad Aquardens ogni giornata in famiglia diventa un’esperienza d facebook