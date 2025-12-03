Quant’ARTE Festival | dove la fisica quantistica incontra l’arte

Il National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI) presenta QuantARTE Festival – Quando la fisica quantistica incontra l’arte, un progetto espositivo che intreccia la ricerca scientifica d’avanguardia con la creatività contemporanea. In mostra, le opere di giovani talenti provenienti dalle Accademie di Belle Arti e dagli Istituti di Design italiani, chiamati a interpretare i concetti della fisica quantistica attraverso nuovi linguaggi visivi. L’esposizione sarà ospitata dal 4 al 17 dicembre 2025 negli spazi di MyOwnGallery Superstudio (Via Tortona 27bis, Milano), con un vernissage previsto per mercoledì 3 dicembre alle 18. 🔗 Leggi su 361magazine.com

