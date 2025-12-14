I 10 alberi di Natale più belli del mondo dal più grande a quello che galleggia sull'acqua

Scopri i dieci alberi di Natale più affascinanti del mondo, dai monumentali e spettacolari a quelli più singolari e suggestivi. Da Londra a Rio de Janeiro, passando per Milano e Tallinn, ogni albero racconta una storia unica, culminando con il record del più grande in assoluto. Un viaggio tra luci, tradizioni e meraviglia natalizia.

Da Londra a Rio de Janeiro, da Milano a Tallinn: ecco gli alberi di Natale più belli del mondo. Ce n'è anche uno da record, il più grande in assoluto. Fanpage.it

