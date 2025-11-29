Farmacie Comunali Roncaglia come dispensario farà gli stessi orari attuali

29 nov 2025

Tra non molto, all’inizio del 2026, aprirà la nuova farmacia della Caorsana, in via Maestri del Lavoro, accanto alla Confesercenti, di Farmacie Comunali Piacentine, società pubblico-privata. Apre alla Caorsana sdoppiando quindi quella di Roncaglia, che verrà classificata come dispensario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

