Farmacie Comunali Roncaglia come dispensario farà gli stessi orari attuali

Tra non molto, all’inizio del 2026, aprirà la nuova farmacia della Caorsana, in via Maestri del Lavoro, accanto alla Confesercenti, di Farmacie Comunali Piacentine, società pubblico-privata. Apre alla Caorsana sdoppiando quindi quella di Roncaglia, che verrà classificata come dispensario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

