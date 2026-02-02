Cerignale apre il dispensario farmaceutico | ecco gli orari e le informazioni

Da mercoledì 4 febbraio il nuovo dispensario farmaceutico apre a Cerignale. L’amministrazione comunale ha seguito tutto l’iter per riattivare la sede, che era rimasta vuota da tempo. Dopo un sopralluogo dell’Ausl di Piacenza, il servizio diventa finalmente operativo, con orari e disponibilità da conoscere.

Da mercoledì 4 febbraio sarà operativo il dispensario farmaceutico a Cerignale. Grazie all’istituzione, a cura delle precedenti amministrazioni comunali, di una sede farmaceutica, che risultava vacante, è stato creato, a seguito di specifico sopralluogo dell’Ausl di Piacenza, un dispensario farmaceutico permanente presso un locale ad uso esclusivo di proprietà comunale, collocato al primo piano del municipio di Cerignale (accessibile anche con ascensore).La gestione del dispensario è stata assegnata alla dottoressa Cristina Gazzola, titolare da anni della farmacia di Ottone, la quale ha accolto con entusiasmo e grande disponibilità la proposta avanzatale dal Comune di Cerignale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

