Gwyneth Paltrow svela un segreto sulla sua figlia Apple Martin durante un'intervista con Jacob Elordi, scatenando un momento di imbarazzo. Dopo anni di richieste di privacy, laattrice sorprende tutti condividendo un episodio divertente che coinvolge la figlia, alimentando curiosità e discussioni sul rapporto tra madre e figlia e sulla privacy delle celebrità.

Gwyneth Paltrow rivela a Jacob Elordi (e a tutti noi) un segreto che riguarda sua figlia Apple Martin. Che imbarazzo però...

Non c’è pace per Apple Martin. Dopo anni passati a supplicare la madre di non postare sue foto sui social (perché, comprensibilmente, la mettevano in imbarazzo), ecco che Gwyneth Paltrow trova un modo ancora più creativo per far arrossire la figlia ventunenne. Questa volta, l’attrice premio Oscar ha deciso di alzare drammaticamente la posta: perché limitarsi a Instagram quando puoi spifferare i segreti sentimentali di tua figlia direttamente all’interessato? E non in privato, sia chiaro. Ma davanti alle telecamere di Variety, nell’ambito della serie Actors on Actors. Con milioni di persone che guardano e leggono la conversazione tra due attori scelti dalla redazione. Amica.it

