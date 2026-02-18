Appalto pilotato all' aeroporto assolto nonostante la prescrizione l' ex direttore della Gesap Carmelo Scelta

Carmelo Scelta, ex direttore generale della Gesap, è stato assolto dall'accusa di aver pilotato un appalto all'aeroporto di Palermo, anche se il processo si è concluso con la prescrizione. La decisione arriva dopo un procedimento che durava da anni e riguarda episodi risalenti al 2017, quando Scelta era agli arresti domiciliari. La vicenda coinvolgeva presunte truffe e manipolazioni di gare d’appalto, con la Procura che aveva accusato l’ex dirigente di aver favorito alcune aziende. La sentenza ha comunque riconosciuto che il reato si fosse prescritto, chiudendo così il caso.

Era stato direttore generale della Gesap, lo società di gestione dell'aeroporto, quando nel 2017 finì agli arresti domiciliari perché, secondo la Procura, al Falcone e Borsellino sarebbero state compiute una serie di truffe e sarebbero stati pilotati numerosi appalti. A quasi 10 anni da allora, Carmelo Scelta, è stato assolto da ogni accusa. La sentenza è stata emessa ieri (martedì 17 febbraio) dalla prima sezione della Corte d'Appello, presieduta da Adriana Piras, che ha deciso di scagionare l'imputato nel merito - visto che ormai era già scattata la prescrizione in primo grado - dall'unico capo d'accusa rimasto in piedi, quello di turbativa d'asta per aggiudicare il servizio di parcheggio e autolavaggio all'aeroporto.🔗 Leggi su Palermotoday.it La privatizzazione dell'aeroporto, l'assemblea dei soci conferisce a Gesap il mandato per selezionare l'advisorLa privatizzazione dell’aeroporto Falcone e Borsellino prende il via ufficialmente. Carabiniere “informatore” della camorra perde i gradi nonostante la prescrizione in sede penaleIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la perdita del grado di un ex vicebrigadiere dei Carabinieri, nonostante la prescrizione in sede penale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Appalto pilotato in aeroporto, Scelta assolto nonostante la prescrizione. Appalto pilotato in aeroporto, Scelta assolto nonostante la prescrizionePALERMO – La Corte di appello cancella l’unico capo di imputazione rimasto in piedi per Carmelo Scelta. In primo grado era stata dichiarata prescritta una turbativa d’asta, ora per l’ex direttore ... livesicilia.it