Carabiniere informatore della camorra perde i gradi nonostante la prescrizione in sede penale
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha confermato la perdita del grado di un ex vicebrigadiere dei Carabinieri, nonostante la prescrizione in sede penale. La sentenza chiude la vicenda disciplinare, evidenziando come l’azione amministrativa possa procedere indipendentemente da eventuali effetti penali. La decisione sottolinea l’importanza delle norme interne e delle responsabilità etiche all’interno delle forze di sicurezza.
La sentenza della Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania chiude la vicenda disciplinare relativa a un ex vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri, oggi in congedo, condannato in sede amministrativa alla perdita del grado per rimozione. I giudici amministrativi hanno. 🔗 Leggi su Casertanews.it
