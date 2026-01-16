Le ricerche di Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara Sabazia l’8 gennaio, continuano senza sosta. Le indagini si stanno approfondendo anche oltre l’ambito familiare, coinvolgendo diverse piste. Il marito, indagato a piede libero per il suo allontanamento, rimane sotto osservazione. Anguillara, piccolo centro sul lago di Bracciano, rimane al centro di un’indagine complessa volta a chiarire le circostanze della scomparsa.

Il cerchio delle indagini si estende anche in altre direzioni oltre l'ambito familiare. Edì in particolare non solo al marito, indagato a piede libero per l'omicidio della moglie Federica Torzullo, svanita nel nulla la sera dell'8 gennaio scorso dal comune di Anguillara Sabazia, un centro che conta poco meno di 20mila abitanti e che affaccia sulle rive del lago di Bracciano. Anche se per il momento la pista investigativa più promettente appare quella di un femminicidio in famiglia, vengono comunque battute anche altre ipotesi che non sono state ancora del tutto escluse. Come quella del coinvolgimento di terze persone. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Anguillara: ancora in corso ricerche di Federica Torzullo, si indaga anche oltre l'ambiente familiare

Leggi anche: Anguillara, continuano le ricerche di Federica Torzullo. Si cerca nel lago

Leggi anche: È giallo ad Anguillara: Federica Torzullo scomparsa da giorni, la Procura indaga per omicidio

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Scomparsa da Anguillara la 41enne Federica Torzullo, si indaga per omicidio; Scompare da Anguillara, si cerca Federica Torzullo: aperta un’inchiesta per omicidio; Anguillara, per Federica Torzullo ricerche nella legnaia e nel deposito sottostante; Federica Torzullo, scomparsa nel nulla da Anguillara: sequestrata la casa.

Anguillara: ancora in corso ricerche di Federica Torzullo, si indaga anche oltre l'ambiente familiare - Il cerchio delle indagini si estende anche in altre direzioni oltre l'ambito familiare. iltempo.it