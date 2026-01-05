Mirandola il Comune copre gli aumenti delle rette sociosanitarie per anziani e disabili
Il Comune di Mirandola ha approvato all’unanimità la copertura totale degli aumenti delle rette sociosanitarie per anziani e disabili. Con questa delibera, l’amministrazione garantisce il mantenimento dei servizi residenziali, sostenendo le famiglie e assicurando continuità assistenziale, in risposta agli adeguamenti tariffari recentemente adottati. La misura riflette l’attenzione del Comune alle esigenze delle persone fragili e delle loro famiglie.
Con delibera approvata all’unanimità dalla giunta comunale, l’amministrazione di Mirandola ha deciso di proseguire nella copertura integrale degli aumenti delle rette per i servizi residenziali sociosanitari rivolti ad anziani e persone con disabilità, a seguito dell’adeguamento tariffario. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
