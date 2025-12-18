Treni scattano gli aumenti sulle tariffe regionali | prezzi in crescita fino al 2029

A partire da ora e fino al 2029, le tariffe dei treni regionali subiranno aumenti legati all’inflazione programmata. La Regione conferma inoltre tutte le agevolazioni già attive, garantendo un equilibrio tra costi e benefici per i pendolari. Un aggiornamento importante che influenzerà i viaggi quotidiani, mantenendo comunque un occhio di riguardo alle agevolazioni esistenti.

Una serie di adeguamenti tariffari, legati unicamente al tasso d’inflazione programmata, insieme alla conferma da parte della Regione di tutte le agevolazioni attualmente in vigore. La Giunta ha approvato una manovra tariffaria del trasporto ferroviario regionale per il quadriennio 2026-2029. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

