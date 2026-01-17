Morta investita Kianna Underwood ex star di Nickelodeon | caccia al pirata della strada

Kianna Underwood, ex attrice di Nickelodeon nota per le serie

(Adnkronos) –Kianna Underwood, ex attrice bambina nota per le sue apparizioni nelle serie Nickelodeon "All That' e 'Little Bill', è morta a 33 anni dopo essere stata investita da un'auto pirata a Brooklyn, nelle prime ore di venerdì 16 gennaio. La notizia è stata confermata dalla famiglia sui social media. Secondo quanto riferito dalle autorità di polizia, l'incidente è avvenuto intorno alle 6:50 del mattino all'incrocio tra Pitkin Avenue e Mother Gaston Boulevard. Un veicolo grigio, che procedeva in direzione ovest, ha travolto Underwood mentre attraversava la strada, trascinandola per quasi due isolati prima di fuggire senza prestare soccorso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

