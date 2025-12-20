Pratovecchio Stia (Arezzo), 20 dicembre 2025 – Non ce l’ha fatta Anna Cafaggi, la donna di 81 anni di Pratovecchio Stia che nel pomeriggio di mercoledì 17 dicembre era stata investita da un’auto davanti alle ex scuole elementari in via Vittorio Veneto. L'81enne, ricoverata in condizioni gravi, è morta all'ospedale Le Scotte di Siena dopo alcuni giorni di agonia. Le indagini dei carabinieri, supportate dai rilievi effettuati sul posto e da alcune testimonianze, hanno permesso di risalire all'automobilista, una 50enne, che è stata denunciata per omicidio stradale e omissione di soccorso. La donna avrebbe dichiarato di essersi allontanata per paura dopo l'incidente ma le telecamere della zona e alcune testimonianza avrebbero permesso di risalire velocemente all’auto pirata e da lì a chi si trovava alla guida. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Travolta da auto pirata, morta anziana investita in Casentino

