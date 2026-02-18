Antonio Tiberi svolta | Aspettavo da tanto questo momento Ora provo a vincere l’UAE Tour

Antonio Tiberi ha ottenuto una vittoria importante alla terza tappa dell’UAE Tour 2026, corsa di alto livello nel deserto degli Emirati Arabi Uniti. La sua vittoria arriva dopo mesi di allenamenti intensi, motivato dal desiderio di lasciare il segno in questa gara. Tiberi ha mostrato grande determinazione, riuscendo a scappare nel finale e a tagliare il traguardo con un buon margine. Dopo aver aspettato a lungo questa occasione, ora guarda avanti con l’obiettivo di conquistare anche la classifica generale.

Antonio Tiberi ha vinto alla grande la terza tappa dell’UAE Tour 2026, evento di livello World Tour che si sta disputando negli Emirati Arabi Uniti. Il ciclista della Bahrain-Victorious ha impressionato sulla durissima salita di Jebel Mobrah (13,2 chilometri all’8,1% di pendenza media) che conduceva al traguardo, e ha conquistato il suo terzo successo da professionista. Non solo, l’azzurro con questa affermazione ha anche raggiunto la vetta della graduatoria generale. Il ventiquattrenne nativo di Frosinone ora procede con un un vantaggio di 21 secondi su Del Toro, quindi un minuto esatto sul colombiano Harold Tejada e 1’07” su van Eetvelt. 🔗 Leggi su Oasport.it

