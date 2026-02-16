Isaac Del Toro ha deciso di partire forte all’UAE Tour 2026, sorprendendo tutti con un attacco deciso che lo ha portato in testa alla corsa. La sua mossa ha sorpreso i compagni e gli avversari, soprattutto sul tratto in salita di Liwa Palace, dove ha dimostrato di avere già un buon ritmo. Antonio Tiberi, invece, ha mostrato una buona forma e si è fatto notare tra i favoriti.

Era uno dei corridori più attesi della vigilia e non ha deluso le aspettative. Sull’arrivo in pendenza di Liwa Palace, Isaac del Toro ha infatti firmato il primo sigillo all’UAE Tour 2026 con un’azione di forza prolungata grazie alla quale ha anticipato il gruppo e la volata. Il messicano ha retto fino alla fine nonostante il forte vento, centrando la 22esima vittoria in carriera, la prima in quella che potrebbe essere una stagione entusiasmante per il talento dell’UAE Team Emirates XRG. La frazione, partita da Madinat Zayed Majlis, non si è conclusa come da previsione dopo 144 chilometri. A causa del forte vento nel deserto, gli organizzatori hanno infatti ridotto il percorso a 118 chilometri totali, con l’arrivo previsto sempre a Liwa Palace. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Isaac Del Toro fa subito sul serio e anticipa il gruppo all’UAE Tour. Brillante Antonio Tiberi

