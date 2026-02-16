Isaac Del Toro fa subito sul serio e anticipa il gruppo all’UAE Tour Brillante Antonio Tiberi
Isaac Del Toro ha deciso di partire forte all’UAE Tour 2026, sorprendendo tutti con un attacco deciso che lo ha portato in testa alla corsa. La sua mossa ha sorpreso i compagni e gli avversari, soprattutto sul tratto in salita di Liwa Palace, dove ha dimostrato di avere già un buon ritmo. Antonio Tiberi, invece, ha mostrato una buona forma e si è fatto notare tra i favoriti.
Era uno dei corridori più attesi della vigilia e non ha deluso le aspettative. Sull’arrivo in pendenza di Liwa Palace, Isaac del Toro ha infatti firmato il primo sigillo all’UAE Tour 2026 con un’azione di forza prolungata grazie alla quale ha anticipato il gruppo e la volata. Il messicano ha retto fino alla fine nonostante il forte vento, centrando la 22esima vittoria in carriera, la prima in quella che potrebbe essere una stagione entusiasmante per il talento dell’UAE Team Emirates XRG. La frazione, partita da Madinat Zayed Majlis, non si è conclusa come da previsione dopo 144 chilometri. A causa del forte vento nel deserto, gli organizzatori hanno infatti ridotto il percorso a 118 chilometri totali, con l’arrivo previsto sempre a Liwa Palace. 🔗 Leggi su Oasport.it
Del Toro fa subito sul serio! Sua la prima tappa dell’UAE Tour 2026, terzo Antonio Tiberi
Isaac del Toro ha vinto la prima tappa dell’UAE Tour 2026, causando sorpresa tra gli appassionati.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Del Toro vince in volata. Tiberi sul podio
Isaac Del Toro ha ottenuto la vittoria nella prima tappa dell’UAE Tour 2026, dopo aver scatenato una potente volata finale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: UAE Team Emirates XRG, Isaac Del Toro: L’idea per il 2026 è imparare il più possibile da Poga?ar; UAE TOUR. DEL TORO: NON VOGLIO SPRECARE NESSUNA DELLE OCCASIONI CHE AVRO' QUEST'ANNO; Del Toro: Voglio imparare il più possibile da Pogacar, nelle corse e fuori; UAE Tour 2026, assenti Pogacar e Vingegaard. Del Toro l’uomo da battere.
UAE TOUR. DEL TORO: «REMCO FAVORITO. LA RESPONSABILITÀ LA SENTO»Da lunedì 16 a domenica 22 febbraio si disputerà l’ottava edizione dell’UAE Tour, terzo appuntamento World Tour di questa stagione. Il miglior interprete nella storia della corsa è lo sloveno Tadej ... tuttobiciweb.it
UAE TOUR. DEL TORO: «NON VOGLIO SPRECARE NESSUNA DELLE OCCASIONI CHE AVRO' QUEST'ANNO»L'UAE Tour è una corsa che si è rivelata particolarmente vincente per il team emiratino, che l'ha vinta nel 2021, 2022 e 2025 grazie a Tadej Pogacar e quest’anno proprio il messicano potrebbe mettere ... tuttobiciweb.it
New York, anni ’60. Tra jazz, ironia e linee impeccabili, “Greenwich Village” racconta l’amore, la leggerezza e il fascino di un’epoca che non smette di ispirare. Dalla matita elegante di Antonio Lapone e la scrittura brillante di Gihef, due storie autoconclusive - facebook.com facebook