Antonio Tiberi ha conquistato la terza tappa dell’UAE Tour 2026, grazie a una fuga decisiva sulla salita di Jebel Mobrah. La sua azione ha sorpreso i rivali, lasciandoli senza possibilità di riscatto, e gli ha permesso di prendere il comando della classifica generale. Del Toro e Evenepoel, che avevano tentato di reagire, si sono dovuti arrendere, evidenziando la forza del giovane ciclista italiano. La vittoria di Tiberi cambia gli equilibri della corsa e accende l’interesse per le prossime tappe.

Antonio Tiberi ha inscenato un numero di notevole spessore e ha vinto perentoriamente la terza tappa dell’UAE Tour, evento di livello World Tour che si sta disputando negli Emirati Arabi Uniti. L’alfiere della Bahrain-Victorious ha confezionato una prestazione superlativa sulla durissima salita di Jebel Mobrah, 13,2 chilometri all’8,1% di pendenza media che conducevano al traguardo, e ha conquistato il suo terzo successo da professionista dopo la quinta tappa del Giro d’Ungheria 2022 e il Giro del Lussemburgo 2024. Il 24enne ha fatto lavorare il compagno di squadra Damiano Caruso quando mancavano 6,5 km all’arrivo, ha contenuto un tentativo di progressione di Remco Evenepoel, ha proseguito del suo passo lasciando un po’ sfogare Felix Gall, ha distanziato gli altri big e si è trovato insieme a Luke Plapp e Harold Tejada, li ha distanziati con agilità, è andato a riprendere Gall e poi ha inscenato l’azione in solitaria quando mancavano cinque chilometri all’arrivo, su quella che nei fatti è un’autostrada in montagna vista l’ampiezza della carreggiata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antonio Tiberi stacca tutti a Jebel Mobrah ed è leader dell’UAE Tour 2026! Del Toro ed Evenepoel si inchinano

Del Toro fa subito sul serio! Sua la prima tappa dell’UAE Tour 2026, terzo Antonio TiberiIsaac del Toro ha vinto la prima tappa dell’UAE Tour 2026, causando sorpresa tra gli appassionati.

Isaac Del Toro si impone all'UAE Tour, mentre Antonio Tiberi brilla in fugaIsaac Del Toro ha vinto una tappa importante dell'UAE Tour 2026, dopo aver attaccato deciso sulla salita finale verso Liwa Palace.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.