Antonio Tiberi domina la Jebel Mobrah e conquista la maglia di leader all' UAE Tour 2026

Antonio Tiberi ha vinto la terza tappa dell’UAE Tour 2026, una vittoria che gli permette di prendere il comando della classifica generale. La gara si è svolta sulla difficile salita del Jebel Mobrah, dove il ciclista della Bahrain Victorious ha attaccato negli ultimi chilometri. La sua azione decisa ha sorpreso gli avversari, portandolo in cima al podio. Tiberi ha poi festeggiato con entusiasmo, dimostrando grande determinazione. Ora guida la corsa con un vantaggio considerevole, lasciando intravedere una sfida aperta per i prossimi giorni.

Nell’ambito dell’UAE Tour, la terza tappa ha regalato una prestazione di alto livello a Antonio Tiberi, alfiere della Bahrain Victorious, che ha dominato la salita di Jebel Mobrah e ha conquistato la maglia rossa in classifica generale. L’azione decisiva è maturata sull’impegnativa percorrenza montana, in una giornata lunga oltre 180 chilometri che ha messo in luce una condizione evidente e costante. La salita di Jebel Mobrah, lunga 13,2 chilometri con una pendenza media all’8,1%, è stata lo scenario cruciale della tappa. Tiberi ha affidato parte della responsabilità al compagno di squadra Damiano Caruso nei 6,5 km finali, ha contenuto un tentativo di progressione di Remco Evenepoel e ha proseguito il proprio passo per tagliare il traguardo con un margine significativo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

