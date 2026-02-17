Evenepoel domina la UAE Tour 2026 | doppio successo con tappa e maglia leader Tiberi è il primo degli italiani

Remco Evenepoel si impone all’UAE Tour 2026, portando a casa sia la vittoria nella tappa sia la maglia di leader della classifica generale. La vittoria arriva dopo una cronometro intensa, dove il belga ha mostrato grande velocità e precisione nel mantenere il vantaggio. Tiberi si distingue tra gli italiani, chiudendo in buona posizione e confermando la sua crescita in questa corsa.

Il secondo snodo della cronometro all'UAE Tour 2026 propone una conferma netta del favorito di giornata, capace di imprimere subito ritmo e lucidità. In una prova di pura efficacia tecnica sulla Hudayriyat Island, Remco Evenepoel chiude la sua prestazione con un tempo di riferimento e mette in chiaro di essere in regime di dominio, conquistando anche la maglia di leader della classifica generale. La partenza anticipata dell'equilibrio è sfruttata al meglio dal campione belga, che segna 13'03" a una velocità media di 56,1 kmh. Il risultato stabilisce un vantaggio di sei secondi su Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), mentre Remi Cavagna (Groupama – FDJ United) completa il podio a 12" dal vincitore.