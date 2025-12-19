Antonio Balsamo verso la nomina a presidente della Corte d' Appello di Palermo
La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha proposto all'unanimità il nome del giudice Antonio Balsamo come presidente della Corte d'Appello di Palermo, attualmente guidata da Matteo Frasca. Si attende il plenum per la nomina, previsto a gennaio.Antonio Balsamo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Palermo, Antonio Balsamo verso la presidenza della Corte d'Appello - Si attende ora il passaggio formale del plenum del Csm per la nomina ufficiale, che potrebbe avvenire a gennaio ... msn.com
