Anna Maria Razzi investita da un' auto e morta dopo giorni di agonia a Tarquinia

Il 5 gennaio, a Tarquinia, Anna Maria Razzi, 75 anni, è stata investita da un'auto. Dopo alcuni giorni di degenza e tentativi di salvarle la vita, è deceduta a causa delle ferite riportate. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale.

