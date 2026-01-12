Anna Maria Razzi investita da un' auto e morta dopo giorni di agonia a Tarquinia
Il 5 gennaio, a Tarquinia, Anna Maria Razzi, 75 anni, è stata investita da un'auto. Dopo alcuni giorni di degenza e tentativi di salvarle la vita, è deceduta a causa delle ferite riportate. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, evidenziando ancora una volta l'importanza della sicurezza stradale.
Si chiamava Anna Maria Razzi la donna investita il 5 gennaio a Tarquinia. Aveva 75 anni ed è morta dopo giorni di agonia, nonostante i tentativi dei medici di salvarle la vita. Era stata trasportata d'urgenza in ospedale in eliambulanza ma le sue condizioni, apparse da subito gravissime, non le. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche: Cade da cavallo nel Bresciano, morta dopo due giorni di agonia
Leggi anche: Ercolano, Anna Maria investita e uccisa da mezzo pesante: arrestato dopo la fuga operaio 44enne
Anna Maria Razzi, investita da un'auto e morta dopo giorni di agonia a Tarquinia; Anna Maria Razzi travolta e uccisa mentre attraversava la strada.
Dott.ssa Anna Maria De Santis - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.