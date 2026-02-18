Anna Razzi è morta È stata étoile al Teatro alla Scala
Anna Razzi è morta a Milano il 18 febbraio, causa di un infarto improvviso. La celebre étoile del Teatro alla Scala aveva 75 anni e aveva dedicato tutta la vita alla danza. Oltre ad aver brillato sui palchi più importanti, aveva anche guidato la scuola di ballo del San Carlo di Napoli. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della danza italiana, dove era molto stimata. La sua passione e il talento sono stati fonte di ispirazione per molte generazioni di ballerini. La notizia ha suscitato grande commozione tra colleghi e appassionati.
È morta a Milano, il 18 febbraio, Anna Razzi, già étoile della Scala e direttrice della scuola di ballo del San Carlo di Napoli. Aveva 85 anni: era nata a Roma il 31 marzo 1940. Aveva studiato recitazione all'Accademia dei Filodrammatici ed è considerata una delle più importanti figure della danza italiana del secondo Novecento. “Questa notte Anna Razzi è uscita di scena discretamente come ha vissuto la sua vita fuori dal palcoscenico”, hanno scritto i nipoti sul suo account Facebook. I funerali sono programmati per venerdì 20 febbraio alle 10.30 alla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes a Roma (quartiere Aurelio).🔗 Leggi su Milanotoday.it
Anna Razzi, Jean Yves Lormeau - La bella addormetata, 1983. Ph. Lelli e Masotti © Teatro alla Scala facebook
