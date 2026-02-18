Anna Razzi è morta l’étoile del San Carlo

Anna Razzi, étoile del Teatro San Carlo di Napoli, è deceduta a causa di una grave malattia. La ballerina aveva 65 anni e aveva annunciato di recente di affrontare un percorso difficile. È ricordata per le sue interpretazioni intense e la capacità di coinvolgere gli spettatori con grazia e precisione. La sua passione per la danza aveva ispirato molte giovani generazioni di ballerini. La notizia ha suscitato commozione tra colleghi e appassionati, che la ricordano come una delle figure più rappresentative della scena napoletana. La città piange la sua perdita.

Si è spenta Anna Razzi, l'étoile del San Carlo di Napoli. Ha dedicato l'intera vita alla danza, incantando il pubblico con la sua leggiadria A 86 anni è morta Anna Razzi, étoile del San Carlo, a dare la notizia è stato proprio il teatro di Napoli che ha annunciato la scomparsa dell'ex ballerina con una nota. Anna Razzi ha ballato nel prestigioso luogo dal 1990 al 2015, dopodiché è diventata presidente onoraria ed anche direttrice del Corpo di Ballo dal 2006 al 2009. Anna Razzi è nata a Roma nel 1940, figlia del pittore marchigiano Alessandro Razzi e della dattilografa Giovanna. Ha iniziato gli studi nella Scuola di Danza del Teatro dell'Opera di Roma e, successivamente, si è trasferita all'estero dove ha perfezionato il proprio inglese e poi a Milano dove ha studiato recitazione all'Accademia dei filodrammatici.

