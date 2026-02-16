Uccide la moglie e il figlio poi brucia la casa | non voleva più pagare le bollette dopo il divorzio

Michael Kegg Jr. ha ucciso la moglie e il figlio e ha dato fuoco alla casa per protestare contro il pagamento delle bollette, dopo il divorzio. La tragedia è avvenuta a Capodanno 2024 in Indiana, dove l’uomo di 53 anni ha agito con una furia che ha sconvolto la comunità locale. La famiglia aveva recentemente avuto problemi economici, e Kegg Jr. aveva minacciato di compiere atti estremi nel corso degli ultimi mesi.

Michael Kegg Jr., 53 anni, è stato condannato all'ergastolo in Indiana, negli Usa, per aver ucciso a Capodanno 2024 l'ex moglie e il figlio. L'uomo, secondo quanto ricostruito in fase processuale, non voleva pagare le bollette della casa dopo il divorzio.🔗 Leggi su Fanpage.it Sentenza dopo il divorzio: “Per anni lavorò in casa, così la moglie ha diritto all’assegno del marito” Una recente sentenza in Italia ha riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento per la moglie, che ha dedicato 18 anni alla cura della famiglia e della casa, iniziando a lavorare solo nel 2001. Luigi Codotto uccide la moglie in casa, poi si toglie la vita: «L'ha colpita con un'accetta». Il femminicidio a Latisana A Latisana, un tragico episodio ha visto coinvolti Luigi Codotto, di 80 anni, e sua moglie Luigia Rossi, di 78. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scopre che la moglie lo tradisce, uccide i figli di 8 e 12 anni per vendetta: poi si suicida in Brasile; Scopre che la moglie lo tradisce, uccide i due figli di 12 e 8 anni e poi si toglie la vita: il video e il dramma; Femminicidio Frino, Di Lella chiede di essere ammesso alla giustizia riparativa: Ho causato dolore; Scopre che la moglie lo tradisce, uccide i figli di 8 e 12 anni, poi si toglie la vita: il video e il dramma. Aggredisce la moglie davanti al figlio piccolo, lei lo denuncia: «Correte altrimenti mi uccide». Arrestato marito violento«Correte, correte! Sennò mi ammazza!». La disperata richiesta d’aiuto al 112 arriva nel pomeriggio di giovedì. A chiamare, da un appartamentino nella periferia ... ilmessaggero.it Roma – Picchia la moglie davanti al figlio: arrestato 46enneA chiamare i soccorsi la stessa donna, chiusasi in bagno per evitare la furia del marito violento ROMA – «Venite subito, mi uccide». È la richiesta disper ... etrurianews.it Scopre che la moglie lo tradisce, uccide i due figli di 12 e 8 anni e poi si toglie la vita: il dramma in brasile - facebook.com facebook "Ho ucciso mia moglie per non perdere l'affidamento di mio figlio". Questo, in sintesi, il movente che Claudio Carlomagno ha dato al gip del femminicidio della moglie Federica Torzullo. Il gip di Civitavecchia ha convalidato il fermo dell'uomo accusato del fe x.com