Kate Middleton il figlio Louis costretto a mangiare da solo a Natale

Durante il periodo natalizio, Kate Middleton e la sua famiglia vivono momenti di tradizione e intimità, sebbene siano spesso accompagnati da norme di protocollo e formalità. Recentemente, sono state diffuse notizie su Louis, il figlio minore, che ha dovuto mangiare da solo durante le festività. Questi dettagli mostrano come, anche in occasioni di festa, l’etichetta reale possa influenzare le semplici abitudini quotidiane.

Il mese di dicembre è per Kate Middleton e i suoi figli un momento ricco di gioia e unione ma anche di formalità e protocollo reale. Tra tweed impeccabili, tradizioni immutabili e un pizzico di ironia british, il Natale dei Windsor segue regole ben precise. A raccontarle è Mike Tindall, il marito di Zara Tindall, la figlia della Principessa Anna e dunque nipote di Re Carlo. L'ex campione di rugby ha svelato un dettaglio capace di incuriosire (e far discutere): il Principe Louis non pranza con gli adulti durante il soggiorno a Sandringham. Perché Kate Middleton a Natale non mangia con il figlio Louis.

