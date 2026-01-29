Camogli | cedimento stradale e stop al traffico

Questa mattina a Camogli il traffico è stato interrotto sulla strada di accesso alla città. Un cedimento nel manto stradale ha costretto le autorità a bloccare la provinciale 30, vicino all'Aurelia, per motivi di sicurezza. Nessuno può più passare in quella zona fino a quando non saranno completati i lavori di sistemazione.

A causa di un cedimento stradale è stato bloccato il traffico nella strada di accesso a Camogli vicino all'Aurelia dalla direttrice di Ruta, strada provinciale 30-via Figari. Come alternativa rimane quella di Recco. Il Comune, attraverso un'ordinanza, ha informato che la strada è chiusa. Durante la notte il transito dei veicoli in via Gentile sarà temporaneamente interrotto, in via precauzionale, nel tratto in corrispondenza del cedimento, tenuto conto anche delle previsioni meteo. Il transito sarà consentito fino al civico 746.

