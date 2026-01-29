Camogli | cedimento stradale e stop al traffico

Questa mattina a Camogli il traffico è stato interrotto sulla strada di accesso alla città. Un cedimento nel manto stradale ha costretto le autorità a bloccare la provinciale 30, vicino all'Aurelia, per motivi di sicurezza. Nessuno può più passare in quella zona fino a quando non saranno completati i lavori di sistemazione.

A causa di un cedimento stradale è stato bloccato il traffico nella strada di accesso a Camogli vicino all'Aurelia dalla direttrice di Ruta, strada provinciale 30-via Figari. Come alternativa rimane quella di Recco. Strada chiusa a CamogliIl Comune, attraverso un'ordinanza, ha informato che la.🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

