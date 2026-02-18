Il maltempo di giovedì 19 febbraio ha portato pioggia intensa e vento forte in tutta l’Emilia-Romagna. La protezione civile ha emesso nuovamente l’allerta arancione, segnalando possibili allagamenti e danni agli alberi. Le scuole sono state chiuse in molte aree e le strade sono diventate scivolose. Le squadre di volontariato sono già al lavoro per monitorare le zone più a rischio. La situazione resta critica e si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Bologna, 18 febbraio 2026 – Un’altra giornata di allerta meteo in regione: parliamo di giovedì 19 febbraio. Già per oggi e ieri erano state segnalate criticità ma solo riguardo il pericolo erosione sulla costa. Criticità che rimane anche per domani lungo tutto il litorale, a causa delle forti mareggiate. Ma l’allerta arancione si focalizza sul vento forte, anche perché le previsioni non portano bel tempo nemmeno domani. Anzi, il ciclone di San Valentino continua a funestare la settimana. O meglio, è in arrivo una nuova perturbazione nel nord dell’Italia, già da questa sera. Forse il weekend andrà meglio: sono previste ampie schiarite e un po’ di sole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora allerta arancione, pioggia e vento forte in tutta l’Emilia-Romagna: quali sono le criticità

