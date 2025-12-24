Maltempo bufera di Natale con pioggia vento e neve | allerta meteo arancione da Toscana a Emilia Romagna e Veneto Le previsioni

Le condizioni meteorologiche previste nelle prossime settimane indicano un peggioramento con maltempo, tra cui pioggia, vento e neve, su diverse regioni italiane. In particolare, sono previste allerte arancioni dalla Toscana all'Emilia-Romagna e al Veneto, con condizioni avverse che interesseranno anche le zone alpine e gli Appennini. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per affrontare al meglio le eventuali criticità durante il periodo natalizio.

Pioggia, vento e neve su Alpi e Appennini. Sono queste in estrema sintesi le previsioni meteo fino a Natale. Colpa di una perturbazione che ha investito l'Italia. Maltempo, bufera di Natale con pioggia, vento e neve: allerta meteo arancione da Toscana a Emilia Romagna e Veneto.

