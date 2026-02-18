Pistoiese-Ancona 2-0 | l’andata della finale di Coppa Italia si tinge di arancione

Il motivo della vittoria della Pistoiese contro l’Ancona risiede nel loro gioco più deciso e incisivo. La squadra di casa segna due volte nel primo tempo, sfruttando errori difensivi degli ospiti. Allo stadio “Marcello Melani”, i padroni di casa mostrano maggiore determinazione e controllo del campo, creando diverse occasioni da gol. L’Ancona cerca di reagire, ma fatica a superare la difesa avversaria. Con questa vittoria, la Pistoiese mette una buona ipoteca sulla finale di ritorno, che si giocherà tra due settimane.

Pistoia, 18 febbraio 2026 – Il primo atto della finale di Coppa Italia dilettanti è arancione. La Pistoiese, infatti, supera con il punteggio di 2-0 l’Ancona al “Marcello Melani” al termine di una bella partita, giocata con grande agonismo. La gara di ritorno sarà disputata sabato 7 marzo, con inizio alle 20, ad Ancona. Inizialmente, Ancona padrona del campo, con gli uomini di Lucarelli pronti a colpire di rimessa. La prima opportunità da rete è però dei toscani: all’8’ Rizq crossa dalla destra per Della Latta, che prova la conclusione al volo senza riuscire a colpire bene il pallone. La palla giunge a Russo, che calcia di sinistro: Mengucci non si fa sorprendere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

