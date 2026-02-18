L’Ancona ha ufficialmente conquistato la finale di Coppa Italia di serie D, dopo aver battuto il Francavilla in Sinni grazie a un gol di Bonaccorsi. La partita di andata si è giocata a Pistoia, davanti a 613 tifosi biancocelesti, e rappresenta un momento storico per il club, che ha sempre raggiunto tutte le finali dei vari campionati. La sfida di questa sera, alle 17.30, segna un passo importante nel percorso della squadra, che mira a portare a casa il trofeo.

Finale di andata di Coppa Italia di serie D alle 17.30 a Pistoia: è un appuntamento con la storia, l’Ancona ha disputato tutte le finali dei vari campionati, e il doppio confronto di semifinale contro il Francavilla in Sinni e il gol di Bonaccorsi con cui ha centrato il successo in Basilicata le ha consegnato questo traguardo prestigioso. Ma non le può bastare. L’Ancona vuole la Coppa e vuole provare ad assicurarsela già oggi, per l’importanza del trofeo, perché giocherà davanti a circa seicento anconetani che affrontano la trasferta in Toscana pronti a sostenere la squadra a gran voce. Ma anche perché la vittoria di Coppa Italia assegna alle squadre che vincono i playoff un punteggio importante ai fini dell’eventuale ripescaggio in serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ancona, prenditi questa Coppa. Primo atto a Pistoia con 613 tifosi

