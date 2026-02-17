Ancona Gelonese e la finale di Coppa | Andiamo a Pistoia per fare risultato

Luca Gelonese ha vinto contro il Chieti e ora guarda con entusiasmo alla finale di Coppa in programma a Pistoia. La partita si giocherà domani alle 17 allo stadio Melani e lui vuole portare a casa un risultato importante per la sua squadra.

Luca Gelonese parla del successo sul Chieti, ma non può non pensare anche alla sfida in programma domani a Pistoia (stadio Melani ore 17.30), una finale di andata di Coppa Italia in cui l' Ancona vuole recitare da protagonista. Ieri la squadra s'è allenata e altrettanto farà stamattina, solo due giorni per preparare al meglio il primo dei due appuntamenti che assegnano la Coppa. Il ritorno si giocherà sabato 7 marzo al Del Conero alle 20. Anche contro il Chieti una partita sbloccata nei primi minuti, ricorda capitan Gelonese: "Siamo molto contenti di questo perché è un tasto su cui premiamo molto, quello di indirizzare le partite subito, e i risultati si vedono".