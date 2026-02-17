Ancona Gelonese e la finale di Coppa | Andiamo a Pistoia per fare risultato

Da sport.quotidiano.net 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Gelonese ha vinto contro il Chieti e ora guarda con entusiasmo alla finale di Coppa in programma a Pistoia. La partita si giocherà domani alle 17 allo stadio Melani e lui vuole portare a casa un risultato importante per la sua squadra.

Luca Gelonese parla del successo sul Chieti, ma non può non pensare anche alla sfida in programma domani a Pistoia (stadio Melani ore 17.30), una finale di andata di Coppa Italia in cui l’ Ancona vuole recitare da protagonista. Ieri la squadra s’è allenata e altrettanto farà stamattina, solo due giorni per preparare al meglio il primo dei due appuntamenti che assegnano la Coppa. Il ritorno si giocherà sabato 7 marzo al Del Conero alle 20. Anche contro il Chieti una partita sbloccata nei primi minuti, ricorda capitan Gelonese: "Siamo molto contenti di questo perché è un tasto su cui premiamo molto, quello di indirizzare le partite subito, e i risultati si vedono". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

ancona gelonese e la finale di coppa andiamo a pistoia per fare risultato
© Sport.quotidiano.net - Ancona, Gelonese e la finale di Coppa: "Andiamo a Pistoia per fare risultato"

Coppa Italia di serie D. L’Ancona vince e conquista la finale

L’Ancona si aggiudica la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie D contro il Francavilla in Basilicata, conquistando così l’accesso alla finale.

L’Ancona si gioca la finale di Coppa. Maurizi lascia a casa Zini e Rovinelli

L’Ancona si prepara a affrontare la semifinale di ritorno di coppa contro il Francavilla in Sinni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La testa è solo per il Chieti. Il capitano dell’Ancona Luca Gelonese non vuole sentire parlare di distrazioni legate alla Coppa Italia; Ancona, poker di reti. Settimo sigillo consecutivo. E’ leadership in classifica insieme al Teramo; Ancona 'Settebellezze': dominato il Chieti con un poker, i biancorossi prendono la...rincorsa per la finale di Coppa Italia; L'Ancona sfata il tabù: i dorici vincono anche al Tubaldi, teatro di tante delusioni, e difendono il primo posto in classifica.

ancona gelonese e laAncona, Gelonese e la finale di Coppa: Andiamo a Pistoia per fare risultatoLuca Gelonese parla del successo sul Chieti, ma non può non pensare anche alla sfida in programma domani a Pistoia (stadio Melani ore 17.30), una finale di andata di Coppa Italia in cui l’ Ancona vuol ... sport.quotidiano.net

ancona gelonese e laQui Ancona. Niente distrazioni. Il Chieti si farà valere»Gelonese, arriva il Chieti, non proprio la squadra dell’andata. ilrestodelcarlino.it