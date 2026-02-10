La finale di Coppa Italia tra Ancona e Pistoiese si giocherà il 7 marzo a Gubbio. La decisione è stata presa dalla Lega nazionale dilettanti, e già ieri mattina i tifosi dorici si sono dati da fare per trovare i biglietti. L’Ancona voleva questa soluzione e ora si aspetta solo il fischio d’inizio allo stadio Barbetti alle 18.

La notizia era attesa per ieri e dalle 13 circa ha già messo in moto la tifoseria dorica subito alla ricerca dei biglietti: la Lega nazionale dilettanti ha stabilito che la finale di Coppa Italia tra Ancona e Pistoiese si giocherà in gara unica sabato 7 marzo allo stadio Barbetti di Gubbio alle ore 18. Con una specifica: "Il programma è soggetto ad eventuali variazioni secondo le disposizioni che emanerà la Questura di Perugia". Lo stadio Barbetti di Gubbio che ospiterà la finale dista circa un’ora e venti minuti d’auto da Ancona e può contenere circa 4900 persone. Dunque tanti biglietti a disposizione delle rispettive tifoserie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, finale il 7 marzo a Gubbio: "L’Ancona voleva questa soluzione"

Questa mattina la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la data finale della Coppa Italia di Serie D.

La Pistoiese si prepara alla finale di Coppa Italia Serie D, che si giocherà sabato 7 marzo a Gubbio.

