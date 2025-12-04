L’interesse delle generazioni future è finalmente un obbligo legislativo Pisani CNG | con la Valutazione d’Impatto Generazionale norme sostenibili per i giovani

“Le leggi della Repubblica promuovono l’equità intergenerazionale anche nell’interesse delle generazioni future”: sembrerebbe scontato, invece è stato necessario ribadirlo con un’apposita norma, l’art. 4 della legge 1672025, appena entrata in vigore, che introduce la VIG, la Valutazione di impatto generazionale da misurare calcolando gli effetti sociali e ambientali dei provvedimenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

