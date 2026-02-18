Ancona maltrattamenti a cane archiviati | la prescrizione del reato fa scattare l’impunità per l’uomo accusato

Peggy, la Cagnolina Legata alla Burocrazia: Un Caso di Maltrattamento Archiviato per Prescrizione. Ancona, 18 febbraio 2026 – Un uomo di 70 anni è stato prosciolto dall’accusa di maltrattamento di animali a causa della prescrizione del reato. La vicenda riguarda Peggy, una cagnolina ritrovata in condizioni precarie nel 2020 in un’area alla Baraccola, frazione di Ancona, dove l’uomo viveva in una roulotte. La sentenza, emessa dal giudice Alessandra Alessandroni, solleva interrogativi sulla rapidità con cui i reati contro gli animali possono decadere, lasciando impuniti i responsabili. L’Allarme degli Animalisti e il Sopralluogo dei Carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu

