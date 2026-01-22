L’Ancona conquista la finale di Coppa Italia Bonaccorsi fa scattare la festa allo scadere

L’Ancona si aggiudica la finale di Coppa Italia dopo una vittoria per 1-0 contro il Francavilla, con Bonaccorsi che segna nel finale. La partita si è conclusa con il gol decisivo allo scadere, assicurando alla squadra marchigiana una storica qualificazione. Una prestazione equilibrata e determinata ha permesso all’Ancona di ottenere un risultato importante in questa competizione.

FRANCAVILLA 0 ANCONA 1 FRANCAVILLA (4-3-3): Grisendi 6,5; Ciaramella 6 (44' st Annan sv), Pellegrini 6, Germinio 5,5, Musumeci 6; Skoric 7, Carrozza 6 (11' st Cabrera 5,5), Visconti 5,5; Gentile 6, Da Silva 5 (20' st Esposito 5,5), De Marco 5,5 (9' st Emmanouil 5). A disp. Alfieri, Ferrara, Gatto, Martellotta, Ballatore. All. Lazic 5. ANCONA (4-2-3-1): Mengucci 6; De Luca 6,5, Bonaccorsi 7, Petito 6,5, Calisto 5 (42' st Sparandeo sv); Proromo 6 (24' st Gelonese 6,5), Gerbaudo 6,5; Cericola 6, D'Incoronato 5,5 (20' st Attasi 6), Battista 5,5 (20' st Pecci 6); Babbi 5,5 (20' st Kouko 6,5). A disp.

