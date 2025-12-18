Open Arms assoluzione definitiva per Salvini | Difendere i confini non è reato Meloni fa scattare l?applauso in Senato

L’assoluzione definitiva di Matteo Salvini, assolto da ogni accusa legata ai presunti sequestri di persona nel 2019, segna una svolta importante sulla sua posizione. La decisione del Tribunale di Roma conferma che difendere i confini nazionali non costituisce reato. In Parlamento, il gesto di Giorgia Meloni ha suscitato applausi, sottolineando il consenso verso una linea dura e decisa sulla gestione migratoria e sulla sicurezza nazionale.

