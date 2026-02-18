Alvaro Ancisi, leader di Lista per Ravenna, critica il nuovo piano sosta perché manca un regolamento chiaro e condiviso. La sua opposizione nasce dalla mancanza di linee guida precise, che rischiano di creare confusione tra i cittadini. Nei giorni scorsi, Ancisi ha raccolto diverse segnalazioni di residenti che si sentono insoddisfatti delle nuove regole.

Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna, non si arrende e continua la sua battaglia contro il nuovo piano sosta approvato dalla giunta. E ieri ha presentato una mozione sulla delibera relativa all’accesso e alla sosta nelle aree pedonali e nella zona a traffico limitato perché venga annullata. "La delibera in questione – spiega – è priva delle fondamenta, in particolare di un regolamento base di competenza del consiglio comunale, per questo è totalmente illegittima". Nel documento, continua il capogruppo, infatti si legge che "lo schema di regolamento della circolazione nelle aree pedonali, nelle Ztl, nelle Zpru e nei centri abitati del Comune di Ravenna, di competenza del Consiglio comunale, fornisce gli indirizzi e i principi generali per la definizione della successiva disciplina". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancisi contro il piano sosta: "Manca un regolamento base"

Ospedale, sigle contro il piano sosta: "Lavoratori in appalto penalizzati"Le sigle sindacali protestano contro il nuovo piano sosta all’Ospedale Santa Maria.

Ravenna Festival, l’affondo di Ancisi: "Manca trasparenza sui vertici"Alvaro Ancisi torna a chiedere chiarezza sul Ravenna Festival.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.