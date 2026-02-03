Ravenna Festival l’affondo di Ancisi | Manca trasparenza sui vertici

Alvaro Ancisi torna a chiedere chiarezza sul Ravenna Festival. Il capogruppo di Lista per Ravenna sottolinea che la Fondazione Ravenna Manifestazioni, come ente pubblico, dovrebbe pubblicare regolarmente i dati sui suoi vertici e le attività. Ancisi si dice preoccupato per la mancanza di trasparenza e invita gli organizzatori a rispettare le regole di pubblicazione previste dalla legge.

Alvaro Ancisi chiede a Ravenna Festival "più trasparenza". Il capogruppo di Lista per Ravenna torna sul Festival e sulla Fondazione Ravenna Manifestazioni che, sottolinea, come "soggetto di diritto pubblico è sottoposto agli obblighi di pubblicazione dei suoi dati principali nella pagina ‘Amministrazione trasparente’ del suo sito". Ma, prosegue Ancisi, nonostante a dicembre sia stata annunciata l’edizione 2026 del Festival con l’anticipazione di alcuni ospiti, ancora non è chiaro quali siano i vertici della Fondazione che lo hanno progettato e lo dirigeranno. "Fino a poche ore fa infatti –dichiara Ancisi – nella sezione Amministrazione trasparente di Ravenna Manifestazioni risultano come condirettori artistici, con contratti attivi dal 1998, Franco Masotti e Angelo Nicastro, il rapporto di lavoro dei quali, scaduto il 31 dicembre 2025, non figura rinnovato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

