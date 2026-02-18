Champions e razzismo Lloyd Kelly massacrato di insulti | Accetto le critiche non queste frasi E Vinicius diventa un caso

Lloyd Kelly è stato preso di mira con insulti razzisti durante una partita di Champions League, causando grande sdegno tra i tifosi. Kelly ha reagito dicendo di accettare le critiche, ma non le frasi offensive legate al colore della pelle. La vicenda ha riacceso il dibattito sui comportamenti in campo e sui messaggi che arrivano sugli spalti. Intanto, Vinicius si trova al centro di un’altra polemica simile, evidenziando come il problema continui a riproporsi. La situazione resta complicata e richiede interventi concreti.

Criticare è lecito, insultare no. Quando poi si attacca il colore della pelle si supera un ulteriore limite. Le vittime, in questo caso, sono Lloyd Kelly e Vinicius Junior. Il difensore della Juventus è stato uno dei peggiori in campo nel r ovinoso 5-2 d ell'andata dei playoff di Champions League col Galatasaray (con errori gravi nelle ultime due reti turche). I bianconeri sono a un passo dall'eliminazione, ma la notte stregata del Rams Park ha avuto conseguenze soprattutto per l' ex Newcastle. E anche il brasiliano del Real Madrid è finito, di nuovo, nell'occhio del ciclone. Insulti razzisti: la denuncia di Lloyd Kelly.