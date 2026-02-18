TS – Torna allo zoo Kelly non resta in silenzio e denuncia l’insulto razzista | cosa è successo

Kelly, calciatore di origini straniere, ha reagito pubblicamente dopo aver subito un insulto razzista durante una partita allo stadio. L’episodio si è verificato domenica scorsa, quando un tifoso ha rivolto parole offensive nei suoi confronti, disturbando la partita e suscitando proteste tra i presenti. Kelly ha deciso di non restare in silenzio e ha denunciato l’accaduto sui social, chiedendo maggiore rispetto e interventi concreti contro il razzismo nel calcio. La giovane atleta ha anche invitato i compagni a non girarsi dall’altra parte.

2026-02-18 13:42:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Il razzismo continua a rappresentare una delle piaghe più dolorose del calcio moderno. Nonostante campagne, protocolli e prese di posizione ufficiali, gli episodi di discriminazione non accennano a diminuire. I social network amplificano odio e frustrazione, trasformando spesso gli atleti in bersagli facili. Dagli stadi alle piattaforme digitali, il confine tra critica sportiva e insulto personale viene troppo spesso superato. Gli ultimi casi, in questi giorni di Champions, hanno coinvolto Lloyd Kelly e Vinícius Júnior, dimostrando quanto il problema sia attuale e preoccupante. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - TS – “Torna allo zoo”, Kelly non resta in silenzio e denuncia l’insulto razzista: cosa è successo

"Torna allo zoo". L'ira di Kelly per le offese sui social: "Certe frasi portano conseguenze"Kelly, giocatore della Juventus, ha reagito con rabbia dopo aver scoperto un commento razzista sui social.

