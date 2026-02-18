TS – Torna allo zoo Kelly non resta in silenzio e denuncia l’insulto razzista | cosa è successo

Kelly, calciatore di origini straniere, ha reagito pubblicamente dopo aver subito un insulto razzista durante una partita allo stadio. L’episodio si è verificato domenica scorsa, quando un tifoso ha rivolto parole offensive nei suoi confronti, disturbando la partita e suscitando proteste tra i presenti. Kelly ha deciso di non restare in silenzio e ha denunciato l’accaduto sui social, chiedendo maggiore rispetto e interventi concreti contro il razzismo nel calcio. La giovane atleta ha anche invitato i compagni a non girarsi dall’altra parte.

2026-02-18 13:42:00 Prendiamo con le pinze l'ultima notizia di TS: Il razzismo continua a rappresentare una delle piaghe più dolorose del calcio moderno. Nonostante campagne, protocolli e prese di posizione ufficiali, gli episodi di discriminazione non accennano a diminuire. I social network amplificano odio e frustrazione, trasformando spesso gli atleti in bersagli facili. Dagli stadi alle piattaforme digitali, il confine tra critica sportiva e insulto personale viene troppo spesso superato. Gli ultimi casi, in questi giorni di Champions, hanno coinvolto Lloyd Kelly e Vinícius Júnior, dimostrando quanto il problema sia attuale e preoccupante. "Torna allo zoo". L'ira di Kelly per le offese sui social: "Certe frasi portano conseguenze"Kelly, giocatore della Juventus, ha reagito con rabbia dopo aver scoperto un commento razzista sui social. "Torna allo zoo". L'ira di Kelly per le offese sui social: "Certe frasi portano conseguenze". Il difensore ha postato un insulto razzista sulle proprie storie Instagram Una serata da incubo, culminata con gli errori nel finale che hanno portato ai gol del Galatasaray.