Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open 2026 | al primo turno avrebbe affrontato De Minaur

Matteo Berrettini si ritira dagli Australian Open 2026, in programma dal 18 gennaio. Il tennista italiano, che avrebbe affrontato al primo turno Alex De Minaur, ha deciso di non partecipare all’edizione di quest’anno. La scelta del ritiro è stata comunicata in via ufficiale, segnando la sua assenza nel torneo australiano e rimanendo un aggiornamento importante nel panorama tennistico internazionale.

Roma, 17 gennaio 2026 – Sarebbe dovuto essere un esordio spettacolare quello di Matteo Berrettini agli Australian Open 2026 – al via sabato 18 gennaio –, dopo che il sorteggio per il primo turno gli aveva assegnato come avversario il padrone di casa Alex De Minaur, il n. 6 del seeding. Invece il 29enne tennista romano non ci sarà. L'annuncio del forfait al primo Slam di stagione dove nel 2022 era arrivato semifinalista, è stato affidato ai social: "Mi dispiace davvero dovermi ritirare dal torneo - scrive Berrettini in un post, riportato dagli account ufficiali degli Australian Open - Mi è sempre piaciuto essere qui, giocare e sentire il vostro incredibile supporto.

