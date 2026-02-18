Anastasia Kucherova, architetto russa dello studio Boeri, ha deciso di sfilare con la delegazione ucraina a Milano Cortina, sfidando le tensioni tra i due paesi. La sua scelta ha suscitato sorpresa tra molti, soprattutto considerando il suo ruolo di professionista proveniente dalla Russia. Durante l’evento, ha indossato un abito con dettagli che richiamavano i colori dell’Ucraina, attirando l’attenzione dei presenti. La sua presenza ha fatto discutere, poiché si tratta di una figura nota nel mondo dell’architettura e del design.

Anastasia Kucherova: la russa che ha sfilato per l'Ucraina a Milano Cortina

