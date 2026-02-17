Chi è Anastasia Kucherova l’architetta russa che ha guidato l’Ucraina alla cerimonia d’apertura
Anastasia Kucherova, architetta russa residente a Milano, ha attirato l’attenzione durante la cerimonia di apertura dei Giochi invernali il 6 febbraio, quando ha aperto la sfilata degli atleti ucraini issando un cartello luminoso con il nome del Paese. La sua presenza ha suscitato sorpresa tra il pubblico, dato che ha svolto un ruolo simbolico in un evento così importante. Durante la cerimonia, ha mostrato con orgoglio il cartello, creando un momento di forte impatto visivo.
Milano, 17 febbraio 2026 - È un'architetta di nazionalità russa, da anni residente a Milano, la ragazza che alla cerimonia di apertura dei Giochi invernali il 6 febbraio ha aperto la sfilata della delegazione degli atleti ucraini, issando il cartello illuminato con il nome del Paese. Dichiarazioni di Anastasia Kucherova. Anastasia Kucherova ha spiegato, prima su Instagram e poi all'Associated Press, che con il suo gesto, che doveva restare anonimo, voleva esprimere la sua opposizione alla guerra della Russia contro l'Ucraina. Il gesto simbolico a San Siro. La donna, piumino lungo argentato e occhiali neri coprenti, ha quindi guidato la squadra nello stadio di San Siro, che ha tributato un lungo applauso agli ucraini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
