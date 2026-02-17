Hanno il diritto di provare odio | chi è Anastasia Kucherova la donna russa che ha guidato l’Ucraina alla cerimonia di apertura dei Giochi

Anastasia Kucherova, architetta russa che da quattordici anni risiede a Milano, ha suscitato scalpore partecipando all’apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina il 6 febbraio scorso. La sua presenza, che ha attirato l’attenzione di molti, ha provocato reazioni contrastanti, soprattutto tra chi ritiene che abbia il diritto di esprimere il proprio odio. Nonostante non sia atleta, Kucherova ha camminato sul prato di San Siro insieme alla delegazione ucraina, composta da cinque sportivi, in un gesto che ha fatto discutere.

Anastasia Kucherova vive a Milano da quattordici anni e lavora come architetta. Pur non essendo un’atleta, lo scorso 6 febbraio ha preso parte alla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, accompagnando sul prato di San Siro la delegazione ucraina composta da cinque atleti. Avvolta in un piumino argentato con cappuccio e occhiali scuri, ha sfilato con orgoglio. Nata in Russia, aveva espresso alla coreografa il desiderio di rappresentare l’Ucraina, nonostante l’assegnazione delle delegazioni fosse casuale. Il gesto contro la Russia. Sul suo profilo Instagram, Kucherova ha raccontato il suo ruolo alle Olimpiadi 2026, approfondito poi in un’intervista all’ Associated Pres s: «Quando cammini accanto a queste persone, capisci che avrebbero ogni diritto umano di provare odio verso qualsiasi russo – ha dichiarato – ma credo sia importante compiere un piccolo gesto per dimostrare che non tutti la pensano allo stesso modo».🔗 Leggi su Open.online

