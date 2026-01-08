Amici 25 Opi e Flavia contro Anna Pettinelli La richiesta alla produzione

Opi e Flavia Buoncristiani, concorrenti di Amici 25, hanno deciso di rivolgersi alla produzione della trasmissione, contestando la presenza di Anna Pettinelli. La loro richiesta nasce dalla volontà di trovare un confronto diretto e chiarire alcune dinamiche all’interno del programma, evidenziando la volontà di mantenere un clima di rispetto e trasparenza tra i partecipanti.

Opi e Flavia Buoncristiani non ci stanno e ad Amici 25 sfidano Anna Pettinelli, tentando di aggirare la professoressa con una richiesta alla produzione della trasmissione. La prima fase del programma è ormai arrivata agli sgoccioli e in vista del Serale la tensione è ormai alle stelle, tanto da portare a scontri piuttosto accesi fra insegnanti e allievi. Amici 25, Opi e Flavia contro Anna Pettinelli. La puntata di domenica è stata piuttosto difficile per Opi e Flavia Buoncristiani che hanno dovuto fare i conti con il giudizio implacabile di Anna Pettinelli. Secondo l'insegnante di Amici infatti il rendimento dei ragazzi è "stagnante", tanto da arrivare a sospendere la maglia della cantante.

