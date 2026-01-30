Bagnoli tir dell’America’s Cup deviati e nuove buche | la protesta dei residenti

I residenti di Bagnoli si scagliano contro il traffico pesante diretto all’America’s Cup. Dopo il cedimento in via Bagnoli, le autorità hanno spostato il passaggio su via Cocchia. Ma qui le strade sono ancora più danneggiate, con nuove buche segnalate dai cittadini e il rischio che la situazione peggiori. La gente chiede interventi immediati, mentre le auto continuano a passare sui dissesti.

Dopo il cedimento stradale in via Bagnoli, il traffico pesante diretto all’America’s Cup è stato spostato su via Cocchia, dove però sono emersi nuovi dissesti e crescono le segnalazioni dei cittadini. La situazione della viabilità a Bagnoli resta complessa dopo l’apertura di una voragine di circa due metri in via Bagnoli. Per consentire il passaggio dei mezzi pesanti legati all’America's Cup, i tir sono stati deviati su via Cocchia, ma, come riporta Fanpage.it, anche lungo questo asse si sono rapidamente formati avvallamenti e buche nel manto stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operai di Napoli Servizi e la Polizia Locale di Napoli. 🔗 Leggi su 2anews.it

Dopo la voragine di ieri in via Bagnoli, anche in via Cocchia si sono formate nuove buche.

Questa mattina, l’asfalto si è di nuovo aperto in via Bagnoli.

