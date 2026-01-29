Crolla la strada dell' America' s Cup a Bagnoli | auto e camion bloccati | VIDEO

Da napolitoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, una grande voragine si è aperta improvvisamente in via Bagnoli, bloccando auto e camion. La strada, teatro di proteste contro il passaggio dei mezzi per l’America’s Cup, si è sgretolata sotto gli occhi dei passanti. Ora la zona è sotto shock, con traffico in tilt e i residenti preoccupati per i danni e il rischio di ulteriori crolli.

Una voragine, particolarmente profonda, si è aperta in pieno giorno in via Bagnoli.La strada è quella che nel corso delle ultime mattinate ha visto gruppi di cittadini protestare contro il passaggio dei camion che trasportano il materiale per l'America's Cup, e in effetti c'erano tantissimi.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

