Un incidente tra un'ambulanza e un tir a Siena ha cambiato la vita del medico Salvatore Quarta. L'uomo, rimasto coinvolto nello scontro, racconta di aver sentito la vita scorrergli davanti a una velocità incredibile, come se fosse un miracol. Quarta, che lavora all'ospedale delle Scotte, ha spiegato di aver vissuto un momento di grande paura e di sentirsi fortunato a essere uscito illeso.

Siena, 18 febbraio 2026 – “La sensazione? Per chi ha fede di essere stato miracolato ”, ammette Salvatore Quarta, medico anestesista delle Scotte. Si trovava a bordo dell’ambulanza della Misericordia di Poggibonsi che lunedì pomeriggio ha avuto un brutto incidente sulla ’Palio’, nel comune di Tavarnelle Val di Pesa, mentre viaggiava in direzione Siena. Stava infatti riportando indietro l’equipaggio con medici e infermieri dopo aver accompagnato un paziente al Meyer di Firenze. Lo schianto contro il mezzo pesante. "Sono a casa, ho avuto sette giorni di prognosi. Un po’ ammaccato ma sto bene. Meglio tornare prima possibile a lavoro, evitare di soffermarsi troppo con la mente su quel momento”, ammette l’anestesista dell’Azienda ospedaliera-universitaria senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ambulanza contro un tir, il medico miracolato: “La vita ti scorre davanti a tripla velocità”

